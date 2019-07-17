Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в МинскеИзвестия 02:57
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Сергей Аряев 17 июля.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
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Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
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Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
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