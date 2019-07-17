Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в МинскеИзвестия 02:57

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Сергей Аряев 17 июля.
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Российская компания не отвечала за подготовку к салюту в Минске

РИА Новости07:38

Двух россиян в Минске обвиняют в нарушении правил обращения с пиротехникой

RT на русском04:40

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Интерфакс02:35

Двух россиян обвинили по делу о взрыве салюта в Минске

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Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах на салюте в Минске

ТАСС02:54

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о взрыве во время салюта в Минске

Дождь02:51

Двум россиянам предъявили обвинение из-за взрыва фейерверков в Минске

РБК03:29
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон

СК о задержанных россиянах по делу о взрывах фейерверков 3 июля: «Расследование продолжается»

КП - Беларусь04:08
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
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Политика

Депутаты Госдумы почтили память Николая II и жертв Гражданской войны

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«Челси» представил форму с цветами флага России на воротнике и рукавах

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Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

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Футбол

Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол

В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
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Авто

На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА

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Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
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Общество

Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов

Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Обновлено в 06:13
Политика

В деле о MH17 найдены новые свидетели

Обновлено в 06:33
Общество

В Благовещенске ливнями подтопило около 120 домовладений

Около 120 частных домов и подворий подтопило в Благовещенске в результате ливней, сообщает мэрия.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика

Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека

В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
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Наука

Илон Маск показал чип для чтения мыслей

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Сколько сборная России заработала в Лиге наций

Фото: volleyball.world Больше всего на предварительном этапе заработали бразильцы, выигравшие 14 матчей, а вот у Австралии, Германии, Португалии и Китая больше денег за поражения, чем за победы.
Обновлено вчера в 14:15
Космос

Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве

Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27
Политика

Туристы с Украины продолжают ездить в Крым, несмотря на запугивания

Украинцы продолжают массово ехать в Крым, несмотря на "страшилки" киевских властей о дополнительных проверках на границе, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского Министерства курортов и туризма.
Обновлено в 05:29
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
Политика

На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата

Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Общество

Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока

Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
Обновлено в 07:28
Спорт

Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский срочно созывает Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.
Обновлено в 07:36
Политика

Украинский закон о госязыке вызвал озабоченность ООН

Заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по вопросам политики Розмари Ди Карло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Познер признался, в каком случае уехал бы из России

Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
Обновлено в 04:56
Политика

Против Порошенко завели 11 уголовных дел

Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
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