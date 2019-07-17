Следователи выдвинули обвинения двум граждан России по делу о взрыве фейерверков в Минске во время праздника 2 июля. Напомним, что тогда погибла одна женщина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Закупалось салютные установки у российской компании ОАО «Пиро-Росс».

Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в Минске

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