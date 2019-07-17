Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в МинскеИнтерфакс 02:35
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ. Там отметили, что посольство продолжает оказывать им консульскую помощь.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
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