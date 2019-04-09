Двум фанатам «Зенита» запретили посещать матчи на один годPravda.Ru 07:59

Два болельщика "Зенита" получили запрет на посещение матчей на один год после игры чемпионата России против "Локомотива". Об этом сообщил директор Российской премьер-лиги по работе с болельщиками Александр Мейтин.

Двум фанатам «Зенита» запретили посещать матчи на один год

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