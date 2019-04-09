Футбол

Двум болельщикам «Зенита» запретили посещать стадионREGNUM 08:46

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 апреля
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Отмечается, что были задержаны два болельщика «Зенита», которые нарушили наказаны за применение пиротехники. Они получили штраф в размере 10 тысяч рублей и запрет посещать стадионы на один год. Кроме того, был выявлен один человек, который нарушил запрет на посещение матчей.
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