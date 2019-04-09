Двум болельщикам «Зенита» запретили посещать стадионREGNUM 08:46

Отмечается, что были задержаны два болельщика «Зенита», которые нарушили наказаны за применение пиротехники. Они получили штраф в размере 10 тысяч рублей и запрет посещать стадионы на один год. Кроме того, был выявлен один человек, который нарушил запрет на посещение матчей.

Интернет В Великобритании хотят создать регулятор для защиты от онлайн-угроз Великобритания заявила о планах создать отдельный регулятор, который займется социальными сетями, поисковыми системами, мессенджерами и другими аспектами интернета, чтобы предотвратить тот вред, который исходит от Всемирной паутины.

Происшествия Найдены новые улики против задержанной в Мар-а-Лаго гражданки Китая Устройство найдено при обыске номера, где проживала Чжан Юйцзин, обвиняемая в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго (штат Флорида) — резиденцию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Политика Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Финансы Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.

Авто Toyota показала тизер нового Highlander Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.

Происшествия Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.

Политика Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.

Авто Подержанные автомобили в марте покупали реже В марте 2019 года российский рынок автомобилей с пробегом показал небольшое падение.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон носит поношенную одежду Британские репортеры заметили, что дочь Кэтрин и Уильяма, принцесса Шарлотта, носит одежду, которую не так давно носил ее братик, принц Джордж.

Происшествия В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.

Происшествия В Китае девушку арестовали за откровенное видео с пионерским галстуком Полиция в китайской провинции Сычуань задержала девушку за публикацию в соцсетях видео, в котором она позирует в откровенном наряде с красным пионерским галстуком.

Шоу-бизнес Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин Артисты эстрады в понедельник исполнили песни Аллы Пугачевой в Crocus City Hall в честь именин народной артистки СССР.

Общество В Генпрокуратуре считают «ВКонтакте» причиной 75% дел об экстремизме Генпрокурор России Юрий Чайка представил доклад Совфеду, в котором говорится, что большая часть дел по экстремизму была возбуждена по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Политика Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.

Гаджеты В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.

Политика ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка «Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.

Политика Путин рассказал о перспективах своего визита в США Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

Финансы Минэкономразвития понизило прогноз курса рубля к доллару Ранее ведомство Максима Орешкина считало, что в среднем в 2019 году курс рубля составит 63.9 рубля за доллар.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Политика В США заявили, что будут и дальше применять санкции в отношении России Министерство финансов США считает, что политика санкций в отношении России показала свою успешность, Вашингтон продолжит применять новые санкции против Москвы.

Общество В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Здоровье Вытрезвитель в Сыктывкаре откроют до конца года Открытие вытрезвителя в Сыктывкаре откладывается, но это произойдет до конца года.

Происшествия Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Экономика Сердюков оценил отсталость авиастроения России В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».