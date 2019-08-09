Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 годуРИА Новости 06:40
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
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Китай проявляет интерес к новейшему российскому двигателю ПД-14, сообщил управляющий директор — генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.РИА Новости06:20
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол
Малком рассказал об отношениях с Дзюбой
Обновлено в 11:54
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:30
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:26
Финансы
Трамп: США не планируют намеренно ослаблять курс доллара
В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".
Обновлено в 11:29
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:18
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Финансы
Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусе
Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи»
Вечером 9 августа электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи», сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:56
Футбол
Сульшер рассказал, кем собирается заменить Лукаку в «МЮ»
Главный тренер «Манчестера Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что уход нападающего Ромелу Лукаку в «Интер» откроет возможности для Мэйсона Гринвуда и Алексиса Санчеса.
Обновлено в 10:13
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Происшествия
Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации
Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
Обновлено в 10:39
Единоборства
Реванш Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии подтверждён официально
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн.
Обновлено в 13:22