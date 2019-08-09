Китай проявляет интерес к новейшему российскому двигателю ПД-14, сообщил управляющий директор — генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.

с чего всё началось

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Общество Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Происшествия Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Общество СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.

Шоу-бизнес В Москве похоронили Вилли Токарева В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.

Происшествия Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.

Наука Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.

Политика Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".

Общество Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.

Происшествия Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Здоровье Кардиохирург опроверг пользу красного вина Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Финансы Трамп: США не планируют намеренно ослаблять курс доллара В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.

Политика МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.

Финансы Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусе Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.

Происшествия Электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи» Вечером 9 августа электричка сбила пятерых подростков на станции «Ручьи», сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Футбол Сульшер рассказал, кем собирается заменить Лукаку в «МЮ» Главный тренер «Манчестера Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что уход нападающего Ромелу Лукаку в «Интер» откроет возможности для Мэйсона Гринвуда и Алексиса Санчеса.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Политика В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным «ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».

Происшествия Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.