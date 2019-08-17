Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в КрымуГазета.Ru 15:05
В результате происшествия осужденные причинили Минобороны РФ ущерб в размере 46 млн рублей - суд решил отстранить их от службы на год. Крымский гарнизонный военный суд признал виновными двух военнослужащих, которые по ошибке запустили авиационную ракету Х-29ТД.
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с чего всё началось
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».Коммерсантъвчера в 18:22
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