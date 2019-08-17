Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в КрымуИзвестия 04:47
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД. Оба приговорены к ограничениям по службе на год и удержанию части денежного довольства в пользу государства.
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с чего всё началось
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».Коммерсантъвчера в 18:22
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Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Бавария» объявила о переходе Филиппе Коутиньо из «Барселоны»
Обновлено в 04:44
Хоккей
Вратарь минского «Динамо» Энрот представил новый дизайн шлема
Вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот представил новый шлем. В оформлении использован образ зубра, символа белорусского клуба.
Обновлено в 10:49
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Гаджеты
Первые фото смартфона Xiaomi Redmi опубликовали в Сети
Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi от китайской компании были опубликованы на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Обновлено в 06:53
Авто
Компактные автомобильные номера разрешили в России
До официального вступления нового стандарта, владельцам японских машин и мотоциклистам в России разрешили использовать компактные номера нового формата, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию МВД.
Обновлено в 05:21
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Кино
Актер фильма «Беспредел» Александр Числов госпитализирован в Москве
54-летнему актеру стало плохо дома после выписки из больницы.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $60 млн
В Херсонской области Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности задержала членов преступной группировки, которая незаконно завладела недвижимым имуществом на сумму $59,7 млн.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд
Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Дагестане при падении машины с обрыва погиб подросток
Автомобиль УАЗ упал с обрыва, погиб подросток примерно 11-и лет.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07