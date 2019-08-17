Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракетыГазета.Ru 04:09

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре. Об этом сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел в октябре 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать184
с чего всё началось

В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре

В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».
Коммерсантъвчера в 18:22

Подробнее о событии

В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты

РИА Новости03:43

В Крыму осудили двух военных за случайный запуск ракеты

Коммерсантъ06:20

В Крыму осудили случайно запустивших ракету военных

Lenta.ru05:41

Суд вынес приговор в отношении двух военных за несанкционированный запуск ракеты

ИА Крыминформ07:10

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Газета.Ru04:09

Минобороны подает иск к военным, которые случайно запустили ракету в Крыму

Эхо Москвы04:00

В Крыму двух военнослужащих осудили за случайный пуск ракеты

РБКвчера в 20:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия

В Перми автобус с пассажирами врезался в здание

Обновлено в 09:57
Футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ

Форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев стал единоличным лидером гонки бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:00
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Наука

В России нашли способ создания магнитного компьютера

Обновлено 15 августа в 10:34
Происшествия

В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице

Обновлено в 02:15
Кино

Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в истории России

Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие

В США захотели российскую «Мертвую руку»

США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Обновлено в 09:20
Происшествия

МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321

Обновлено в 04:40
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Выхода нет. Почему А321 взлетел, несмотря на птиц

Птицы летать не перестали от того, что он предупредил. Ни у диспетчера, ни у пилота ничего такого нет.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек

По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.
Обновлено в 09:41
Авто

Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов

Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".
Обновлено в 03:10
Политика

Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ.
Обновлено в 05:15
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 03:11
Здоровье

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в Серию А

Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

В Коми наблюдается сокращение численности местных жителей

Численность жителей региона сократилась на 4,2 тысячи человек, на 1 июля в Коми постоянно проживало 826,1 тысячи человек.
Обновлено в 05:37
Культура

Телеведущий Роман Бабаян уходит с ТВЦ на НТВ

Ведущий известной программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян переходит на новый проект на телеканале НТВ.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Спорт

Дина Аверина взяла золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова в Минске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:52
Экономика

Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%

Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы

Елизавета II уже предупредила супругу принца Гарри, что запрещает ей носить модные сейчас потертые джинсы во время отдыха в шотландской резиденции.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»

25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено в 10:46
Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Обновлено в 06:25
Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Единоборства

Временный президент AIBA будет избран 31 августа

31 августа состоится внеочередное заседание AIBA, на котором будет избран временный глава организации.
Обновлено в 10:14
Общество

Рособрнадзор подозревает десятки омских школ в необъективности оценок

В список подозрительных попали 37 школ Омской области, в том числе шесть в Омске (лицей №166, СОШ №№ 114, 131 и 144, школа-интернат № 20 среднего (полного) общего образования ОАО РЖД, школа-интернат №9). В целом признаки необъективных результатов ВПР обнаружены лишь в 5,3% школ региона.
Обновлено вчера в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное