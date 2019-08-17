В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

с чего всё началось

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре. Об этом сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел в октябре 2017 года.

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Футбол Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ Форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев стал единоличным лидером гонки бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Армия и оружие В США захотели российскую «Мертвую руку» США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Происшествия Выхода нет. Почему А321 взлетел, несмотря на птиц Птицы летать не перестали от того, что он предупредил. Ни у диспетчера, ни у пилота ничего такого нет.

Происшествия В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.

Авто Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".

Политика Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ.

Здоровье Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Здоровье В Коми наблюдается сокращение численности местных жителей Численность жителей региона сократилась на 4,2 тысячи человек, на 1 июля в Коми постоянно проживало 826,1 тысячи человек.

Культура Телеведущий Роман Бабаян уходит с ТВЦ на НТВ Ведущий известной программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» Роман Бабаян переходит на новый проект на телеканале НТВ.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Спорт Дина Аверина взяла золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова в Минске, сообщает РИА "Новости".

Экономика Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25% Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.

Шоу-бизнес Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы Елизавета II уже предупредила супругу принца Гарри, что запрещает ей носить модные сейчас потертые джинсы во время отдыха в шотландской резиденции.

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Единоборства Временный президент AIBA будет избран 31 августа 31 августа состоится внеочередное заседание AIBA, на котором будет избран временный глава организации.