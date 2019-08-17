Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракетыГазета.Ru 04:09
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре. Об этом сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел в октябре 2017 года.
Читать в источнике
Оценить284
с чего всё началось
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».Коммерсантъвчера в 18:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
Обновлено в 05:40
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах
Норвежец Филип Мансхаус, которого подозревают в терроризме из-за нападения на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено вчера в 04:13
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители
Обновлено в 05:35
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Интернет
Google: сотни тысяч паролей пользователей Сети оказались взломаны
Google разработала специальное расширение под названием Password Checkup, которое создано для того, чтобы компания могла совершать сбор анонимных данных пользователей в виде паролей и хешированных логинов.
Обновлено в 07:34
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли восемь человек, а десять - пострадали.
Обновлено в 03:53
Кино
Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолет
Обновлено в 03:51
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Культура
На «Тавриде» пройдет выставка регионов России
Обновлено в 07:36
Политика
Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Спорт
Станислав Кокорин взял бронзу чемпионата мира по скалолазанию в Японии
Россиянин Станислав Кокорин завоевал бронзовую медаль в дисциплине "лазание на скорость" на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Токио.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Происшествия
Два человека умерли от отравления маслом в Ульяновске
Два человека скончались от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 07:34
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено в 00:06