Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракетыГазета.Ru 04:09
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре. Об этом сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел в октябре 2017 года.
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с чего всё началось
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».Коммерсантъвчера в 18:22
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Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
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Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри
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Футбол
Командир аварийно севшего А321 открыл футбольный матч «Урал» - «Крылья»
Командир аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье, ударив по мячу, открыл футбольный матч в Екатеринбурге между клубом "Урал" и самарскими "Крыльями Советов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК "Урал".
Обновлено в 08:11
Футбол
Молодежный «Спартак» вдесятером удержал победу в матче с ЦСКА
Молодежный состав московского "Спартака" обыграл сверстников из ЦСКА в первенстве России по футболу.
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Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
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Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
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Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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В Перми автобус врезался в здание
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Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
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В Сибири открыли первую скоростную магистраль
Последний участок автомагистрали протяженностью 17,56 километра, который открыли сегодня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", начали прокладывать в 2015 году.
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Происшествия
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