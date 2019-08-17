Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракетыГазета.Ru 04:09
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре. Об этом сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел в октябре 2017 года.
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с чего всё началось
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».Коммерсантъвчера в 18:22
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Политика
В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 05:09
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Происшествия
При пожаре в гостинице Одессы погибли восемь туристов
Обновлено в 03:21
Космос
«Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры
Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено 14 августа в 08:52
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 02:57
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Обновлено 15 августа в 00:34
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Наука
Мягких роботов оснастили полностью мягкими электрическими насосами
Мягкий насос для перекачки жидких диэлектриков, разработанный инженерами из Японии и Швейцарии, может использоваться в качестве одного из ключевых компонентов для создания полностью мягких роботов.
Обновлено вчера в 08:44
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi появились на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Обновлено в 04:43
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Транспорт
Главный российский байкер Хирург оценил кузбасский автобан
В субботу, 17 августа, колонна мотоциклистов, которую возглавили губернатор области Сергей Цивилев и лидер российского байкерского движения "Ночные волки" Хирург, отправилась в мотопробег по новому участку трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Политика
Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд
Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Китае при взрыве газа в ресторане погибли четыре человека
Отмечается, что в результате инцидента погибли четыре посетителя заведения. Еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе
Чедия назвала несколько полезных продуктов, которые подойдут для перекусов на работе.
Обновлено в 05:50
Происшествия
МАК расшифровал «черные ящики» севшего на кукурузное поле А321
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали «черные ящики» самолета А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 04:38
Энергетика
Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла Лиги
Обновлено вчера в 21:30