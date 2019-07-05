В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Имена и фамилии арестованных не приводятся.

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

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