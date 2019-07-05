Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборыИнтерфакс 10:00
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Имена и фамилии арестованных не приводятся.
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Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
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Авто
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Компания Lexus представила на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) прототип спортивного автомобиля LC с откидным верхом.
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Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Минобороны получит первый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году
Государственные совместные испытания машины запланированы на июль Минобороны РФ получит первый серийный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В в 2021 году, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ
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Происшествия
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Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Андерлехт» объявил о переходе Насри
Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком бельгийского «Андерлехта».
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Обновлено в 11:54
Происшествия
У Красной площади столкнулись два туристических автобуса
У Красной площади столкнулись два туристических автобуса. Движение в районе аварии затруднено, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский приехал в Донбасс спасать рейтинг «Слуги народа»
Хотя, если взглянуть с точки зрения политтехнологий, Зеленский просто пытается изящно подправить рейтинг своей партии, который начал проседать в последние две недели.
Обновлено в 11:47
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Общество
«Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны
Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны.
Обновлено в 09:44
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Общество
Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке
Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
Обновлено в 08:33
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Политика
Российским силовикам с 1 октября повысят оклады
«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.
Обновлено в 02:43
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Тина Канделаки в будущем хочет сделать пластическую операцию
Бари Алибасов рассказал, что его спасло во время отравления Неожиданно Тина Канделаки заявила, что планирует в будущем сделать пластическую операцию.
Обновлено в 06:25
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия
Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск
Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»
Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Сиамские близнецы с одним сердцем на двоих родились в Индии
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Нашествие лис и енотов произошло в Москве
Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50