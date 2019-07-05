Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборыГазета.Ru 14:04

В Триполи были арестованы двое российских граждан - их подозревают во вмешательстве в предстоящие парламентские и президентские выборы в Ливии. По данным прокуратуры страны, у задержанных были изъяты электронные носители, на которых была компрометирующая информация.
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Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

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Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

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