В Литве пограничники задержали двоих вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK. Их задержали поздним вечером в минувшую пятницу в Ниде и на следующий день передали российской стороне. Российские пограничники с пистолетами зашли на территорию Литвы на полкилометра.

с чего всё началось

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK. Как отмечается, после того, как их задержали, власти Литвы на следующий день передали пограничников российской стороне.

Двух российских пограничников задержали в Литве

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