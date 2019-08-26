Происшествия
В Литве задержали российских пограничниковLenta.ru 03:45
Отмечается, что инцидент произошел вечером в пятницу, 23 августа, в поселке Нида после встречи пограничников Литвы и Калининградской области России. Литовская сторона утверждает, что вооруженные пистолетами российские пограничники вошли на территорию прибалтийской республики на полкилометра.
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с чего всё началось
В Литве пограничники задержали двоих вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK. Их задержали поздним вечером в минувшую пятницу в Ниде и на следующий день передали российской стороне. Российские пограничники с пистолетами зашли на территорию Литвы на полкилометра.Интерфакс03:19
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