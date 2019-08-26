Двух российских пограничников задержали на территории Литвы, эту информацию подтвердило посольство в Вильнюсе. "Факт того, что инцидент произошел, можем подтвердить, но никаких комментариев дать не можем", — заявили РИА Новости в российской дипмиссии.

с чего всё началось

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK. Как отмечается, после того, как их задержали, власти Литвы на следующий день передали пограничников российской стороне.

Двух российских пограничников задержали в Литве

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