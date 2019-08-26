Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаДвух митинговавших в Москве могут лишить родительских прав

Многодетные родители Петр и Елена Хомских рискуют лишиться родительских прав за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве. Как стало известно, прокуратура ходатайствует о лишении родительских прав двух участников противоправных протестных акций в Москве.
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с чего всё началось
Как сообщает
 в Telegram «Апология протеста», которая будет защищать интересы Хомских в суде, Петр Хомский был заснят на видео, где его назвали «охранником Навального».
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