с чего всё началось

Многодетные родители Петр и Елена Хомских рискуют лишиться родительских прав за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве. Как стало известно, прокуратура ходатайствует о лишении родительских прав двух участников противоправных протестных акций в Москве.

Двух митинговавших в Москве могут лишить родительских прав

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