Происшествия
Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве. Оба врача выдали футболисту справку о том, что он здоров, хотя у Астори были проблемы с сердцем.
Sport24.ruвчера в 15:31
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Происшествия
В Бурятии в аварии с участием полицейского погибли пять человек
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Происшествия
В Барнауле девочка упала в лужу с кипятком
Обновлено в 04:02
Происшествия
В московском метро назвали причины сбоев на двух линиях
Причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, который произошел утром 11 декабря, стала высадка двух поездов из-за удержания дверей, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 03:59
Происшествия
СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей
Обновлено в 03:20
Происшествия
В московском метро неизвестный ранил ножом мужчину
На станции метро "Волгоградский проспект" неизвестный ранил ножом мужчину, передает ТАСС.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Возбуждено дело после ДТП с маршруткой и двумя погибшими в Ленобласти
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), сообщили 11 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Ростовской области младенец утонул в ванне
Восьмимесячная девочка утонула в ванне в Кагальницком районе Ростовской области из-за недосмотра подруги матери, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
Обновлено в 03:59
Происшествия
На Камчатке завели дело на продавцов, избивших полицейских
Следователи в городе Вилючинске завели два уголовных дела на продавцов местного магазина, подозреваемых в применении насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).
Обновлено в 04:03
Происшествия
Злоумышленники похитили из квартиры в центре Москвы более 7 млн рублей
Злоумышленники похитили более 7 млн рублей в результате разбойного нападения на квартиру в центре Москвы.
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Происшествия
Штаб-квартиру Демпартии США эвакуировали из-за угрозы взрыва
В городе Конкорд штата Нью-Гэмпшир проведена эвакуация сотрудников штаб-квартиры представительства Демократической партии США из-за обнаружения подозрительного пакета.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Автомобиль сбил на зебре четырех школьников в Петербурге
Автомобиль сбил четырех школьников на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Они переходили дорогу на зеленый свет.
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Происшествия
Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до шести
Число погибших в результате взрыва на окраине афганской столицы Кабула возросло до 6, еще 6 человек получили ранения, сообщает в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Омске пенсионер на иномарке сбил четырех пешеходов
По предварительным данным, пешеходы сами нарушили правила.
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Происшествия
В Твери пятилетнюю девочку похитили из детского сада
Пятилетнюю девочку похитили из детского сада в Твери, в городе разыскивают автомобиль, на котором скрылся похититель.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Короткое замыкание произошло в метро Санкт-Петербурга
ЧП произошло в тоннеле между станциями «Московские ворота» и «Фрунзенская».
Обновлено в 03:15