В Италии продолжается расследование в связи со смертью капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.

Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

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