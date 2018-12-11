Происшествия

Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори
Sport24.ru
вчера в 15:31

В Италии продолжается расследование в связи со смертью капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Sport24.ruвчера в 15:31

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Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

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Давиде Астори
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник. Воспитанник футбольной академии «Милана», наиболее известен по выступлениям за «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину», а также за национальную сборную Италии, в составе которой стал бронзовым призёром Кубка Конфедераций 2013.
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