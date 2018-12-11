Происшествия
В Италии продолжается расследование в связи со смертью капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Sport24.ruвчера в 15:31
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Итальянские врачи могут быть причастны к смерти защитника «Фиорентины» Астори
Евро-футбол.рувчера в 16:23
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