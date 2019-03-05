Происшествия
Двух человек задержали в Москве за проклятия в адрес СталинаСобеседник вчера в 04:24
Активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко задержали у могилы Иосифа Сталина в Москве. Как сообщает «Медиазона», Сучков и Савченко бросили по две гвоздике в бюст советского вождя на Красной площади.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия
В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам
Консул России в Пусане Роман Быков заявил, что пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах
В апреле 2018 года сообщалось, что гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев назвал штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский «дикостью и маразмом».
Обновлено в 02:30
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли 6 человек
В аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения, сообщает 6 марта ТАСС со ссылкой на представителя администрации района.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие
Генштаб высказался против отказа от призыва в армию
В Генеральном штабе России назвали полный отказ от призыва в армию нецелесообразным, так как РФ нужно накапливать «военно-обученный людской ресурс».
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Москве из офиса турфирмы похитили более 45 миллионов рублей
Неизвестный похитил больше 45 миллионов рублей из офиса турфирмы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака впервые стал врач
Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу в рамках расследования о черном рынке лекарств впервые возбудило уголовное дело против врача.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ
Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР.
Обновлено в 01:38
Происшествия
ЕСПЧ присудил бывшему губернатору Хорошавину €5100
ЕСПЧ присудил выплатить Хорошавину €5100.
Обновлено в 02:18
Экономика
В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина
Обновлено в 00:00
Футбол
«Реал» проиграл, «Аякс» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов, проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), завершился со счетом 1:4. Два гола гости забили в первом тайме (Хаким Зиех и Давид Нерес) и два — во втором (Душан Тадич и Лассе Шене).
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Афганистане боевики напали на офис строительной компании
Группа вооруженных лиц совершила нападение на офис частной строительной компании, расположенный недалеко от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:42
Экономика
Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%
Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Музыка
Группа The Prodigy отменила все концерты
Британская популярная электро-группа The Prodigy отменила все свои предстоящие концерты из-за случившейся гибели солиста группы Кита Флинта.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом
Пользователей соцсетей возмутило видео, на котором педагог томского интерната для слабослышащих детей матерится во время урока.
Обновлено в 02:14
Политика
Украина подготовила план на случай провала переговоров по газу
Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:23
Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли
Владельцы рекламных конструкций опасаются, что с июля 2019 года практически вся наружная реклама окажется вне закона.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин поздравил Жванецкого с 85-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил писателя-сатирика Михаила Жванецкого с 85-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 01:49
Экономика
«РИА Новости»: счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк РФК
Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК) станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели в ближайшие часы
Обновлено в 01:29
Происшествия
Незаконный оборот человеческих органов оценивается в $600 млн в год
Незаконный оборот человеческих органов составляет около $600 млн в год.
Обновлено в 02:09
Авто
Koenigsegg показал свой новый гиперкар Jesko
На одной из многочисленных презентаций, представители шведского автопроизводителя Koenigsegg показали приемника гиперкара Agera RS.
Обновлено в 02:10
Общество
Названа лучшая шоколадная паста
В рамках исследования были изучены образцы шоколадной пасты шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», ZENTIS NUSSPLI, «Шоколадные реки».
Обновлено в 00:02
Политика
Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»
«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали США освободить удерживаемых в Рукбане людей
РФ и Сирия призывают США освободить незаконно удерживаемых в лагере Рукбан людей, обеспечить их свободный выход к местам жительства, говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено в 02:12