Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арестРИА Новости вчера в 17:21

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
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ТАСС: суд арестовал бывших топ-менеджеров банка «Югра»

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Бывшие президент банка «Югра» и председатель правления отправлены под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест двух бывших топ-менеджеров «Югры»

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Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

РИА Новостивчера в 17:21

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Экс-руководители банка «Югра» отправлены под домашний арест

Вести.Ruвчера в 17:11

Источник: суд отправил под домашний арест бывших топ-менеджеров банка «Югра»

ТАССвчера в 17:10
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Спецпосланник ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане

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В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении

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Алексей Хотин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, владелец долей в финансовых организациях, объектах недвижимости и нефтегазодобывающих компаниях. В 2016 году занял 95 место в рейтинге 100 богатейших людей России согласно рейтингу журнала Forbes.
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