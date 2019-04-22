Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арестРИА Новости вчера в 17:21
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
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Спецпосланник ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердил своё участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане.
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«Варвары дали нам футбол». Назаров спел об игре «Спартака»
Российский актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню о московской команде.
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Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами.
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Политика
Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс
Лидирующий, по данным экзитполов, на выборах президента Украины кандидат Владимир Зеленский сообщил, что намерен продолжить и даже интенсифицировать Минский процесс по Донбассу.
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Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Белорусский лидер Александр Лукашенко утром в понедельник, 22 апреля, направил свои поздравления актеру и политику Владимиру Зеленскому в связи с победой во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
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В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
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Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
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Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием
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В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках
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Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности
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