Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодкеИзвестия 12:37
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат. Кроме того, выяснилось, что командир судна и его заместитель неоднократно вступали во внеслужебные отношения с женщинами на борту.
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Общество
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Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
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Владимир Зеленский назвал крымчан украинцами
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Обновлено в 04:19
Политика
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Владимир Зеленский, одержавший победу над Петром Порошенко в ходе второго тура выборов, вступил в должность президента Украины.
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Политика
Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским
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В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
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29 заключенных погибли в результате бунта в колонии в Таджикистане
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Здоровье
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«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
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Российский певец Андрей Губин вышел в свет после новостей в СМИ о его болезни.
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В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
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Политика
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Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.
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Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
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Хореограф Илья Авербух готов помогать двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с постановками соревновательных программ до тех пор, пока она не закончит спортивную карьеру.
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В немецком городе Вупперталь начался второй судебный процесс по делу «шариатской полиции», сообщает сегодня, 20 мая, Lenta.ru со ссылкой на издание Deutsche Welle.
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