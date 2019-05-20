Происшествия

На американской подлодке произошел сексуальный скандалМосква 24 12:52

Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.
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Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

Известия12:37

СМИ раскрыли сексуальный скандал на американской подлодке

Газета.Ru09:00

Девушки со «звездочками». Секс‐скандал разгорелся в ВМС США

Телеканал 360°09:19

Скандал из-за женщин разгорелся на субмарине США

News.ru11:00

СМИ раскрыли детали секс-скандала на американской подлодке

РЕН ТВ08:29

СМИ узнали об увольнении американских моряков из-за секс-скандала

РИА Новости07:50

Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке

Lenta.ru06:40
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Происшествия

Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован

Обновлено в 12:28
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Телеканал HBO представил трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" на своем официальном YouTube-канале.
Обновлено в 07:19
Энергетика

Финско-эстонский газопровод шагнул в воды Финского залива

Укладка труб на дно Финского залива завершится в июле 2019 года, затем газопровод протестируют на давление и соединят с наземными частями Balticconnector на финском и эстонском берегах.
Обновлено в 09:35
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Экономика

Сбербанк с 1 июня обновит условия программы «Спасибо»

В программе останется четыре уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо».
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Певицу МакSим уже выписали из больницы

Певица МакSим (Марина Абросимова) в понедельник выписана из больницы, где находилась после ДТП, сообщает в Инстаграм ее продюсер Маргарита Соколова.
Обновлено в 13:46
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 20:19
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Экономика

В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых

В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.
Обновлено в 20:37
Футбол

Трансфер Де Лигта в «Барселону» может сорваться

В «Барселоне» всерьёз опасаются, что переход защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в каталонский клуб нынешним летом может не состояться.
Обновлено в 16:10
Хоккей

Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:39
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Общество

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставят

В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён.
Обновлено 18 мая в 09:22
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Галкин построит для Пугачевой готический храм около своего замка

Семья Аллы Пугачевой живет в роскошном замке в несколько этажей.
Обновлено в 07:29
Общество

Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья

Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Общество

Нодар Шония застроит бывший авторынок Барнаула жильем

Барнаульский предприниматель Нодар Шония выкупил территорию авторынка на Павловском тракте около гипермаркета METRO.
Обновлено в 02:01
Кино

Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями

После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье

В Волгоградской области клещи покусали 571 человека

На территории области определили пока только один случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой - клещ укусил фермера в Суровикинском районе.
Обновлено в 02:56
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