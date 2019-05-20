Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодкеИзвестия 12:37
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат. Кроме того, выяснилось, что командир судна и его заместитель неоднократно вступали во внеслужебные отношения с женщинами на борту.
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