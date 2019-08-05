Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублейИзвестия вчера в 22:20
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал “Воскресенские деловые вести”.РИА Новостивчера в 20:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд заставил уборщицу выплатить 2 миллиарда рублей по долгам подставной фирмы
Life.ru09 августа в 14:14
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:22, Вашингтон
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг
На проспекте Академика Сахарова в Москве началась согласованная с московскими властями акция «За допуск» — в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передают корреспонденты РБК.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Москалькова распорядилась помочь задержанному режиссеру Васильеву
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве выиграл у «Рубина»
Обновлено вчера в 13:59
Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье
В Удмуртии число больных с психическими расстройствами выросло на 19%
В Удмуртии по итогам 2018 года число психических расстройств у пациентов, которые выявлены впервые, исключая заболевания, связанные с употреблением психотропных веществ, в течение года выросло на 19,1% по сравнению с данными за 2017 год.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено 09 августа в 23:39
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено 09 августа в 08:07
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено 09 августа в 03:11
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Наргиз после скандала с Фадеевым собралась в монастырь
7 августа стало известно, что продюсерский центр курганца Макса Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей Наргиз и попытался сорвать гастроли певицы Наргиз.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Более 240 человек задержала полиция накануне в центре Москвы
Обновлено в 01:00
Авто
Продажи новых электрокаров в РФ продолжают расти
В первом полугодии текущего года в России было реализовано 147 новых электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 05:47
Авто
Mazda рассказала о дизельной Mazda 6
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Ростовской области, судоходство временно приостановлено.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Трамп усомнился в адекватности Байдена
Президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена.
Обновлено 09 августа в 14:26
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Шоу-бизнес
Юрий Дудь, Настя Ивлеева и Wylsacom зарабатывают на YouTube столько же, сколько звезды отечественной эстрады
Известные блогеры зарабатывают практически столько же, сколько звезды отечественного шоу-бизнеса.
Обновлено в 00:15
Кино
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США
Киностудия Universal Pictures отменила премьеру фильма «Охота» (The Hunt), которая была запланирована на 27 сентября, пишет Deadline.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено вчера в 14:11