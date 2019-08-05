с чего всё началось

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.

Общество На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг На проспекте Академика Сахарова в Москве началась согласованная с московскими властями акция «За допуск» — в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передают корреспонденты РБК.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал» Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.

Технологии Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.

Здоровье В Удмуртии число больных с психическими расстройствами выросло на 19% В Удмуртии по итогам 2018 года число психических расстройств у пациентов, которые выявлены впервые, исключая заболевания, связанные с употреблением психотропных веществ, в течение года выросло на 19,1% по сравнению с данными за 2017 год.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Общество В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.

Единоборства Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.

Здоровье У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Политика Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.

Футбол На стадионе АЗ обрушилась крыша На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Шоу-бизнес Наргиз после скандала с Фадеевым собралась в монастырь 7 августа стало известно, что продюсерский центр курганца Макса Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей Наргиз и попытался сорвать гастроли певицы Наргиз.

Авто Продажи новых электрокаров в РФ продолжают расти В первом полугодии текущего года в России было реализовано 147 новых электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Происшествия Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Ростовской области, судоходство временно приостановлено.

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Политика Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.