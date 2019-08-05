с чего всё началось

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).

Армия и оружие В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Футбол На стадионе АЗ обрушилась крыша На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.

Шоу-бизнес Бывшая жена Данко передвигается на костылях Экс-жена Данко Наталия Устюменко два года одна воспитывает дочерей Соню и Агату.

Технологии Опубликовано новое изображение камеры RED Komodo Компания RED продолжает подогревать интерес к камере Komodo, фрагмент изображения которой глава компании опубликовал в конце июля.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Экономика Индия снизила интенсивность выбросов углекислого газа на 20% Министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх заявил общественности, что страна добилась снижения интенсивности выбросов углекислого газа на 20%.

Политика Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Технологии Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.

Происшествия Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".

Происшествия Пожарные ликвидировали горение на военных складах под Ачинском Возгорание на военных складах под городом Ачинск в Красноярском крае, которое возникло после взрывов боеприпасов, ликвидировано.

Технологии Хакер превратил Tesla в систему шпионского видеонаблюдения Специалист по кибербезопасности и хакер рассказал, как можно превратить электрокар Tesla в инструмент для слежки.

Армия и оружие Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель, для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Футбол Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".

Религия Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.

Наука Российские ученые открыли способ защитить курильщиков от рака легких Исследователи обнаружили уникальный белок Lynх1, расположенный в тканях легких, с помощью которого можно остановить развитие онкологии.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Политика Политолог рассказал, какую тему Зеленский не сможет обсудить с Путиным Политолог Павел Рудяков назвал тему, которая для украинского президента Владимира Зеленского является запретной на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным.