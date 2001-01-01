Дворкович заявил, что в «Сколково» работают 2 тыс. стартаповТАСС 07:10

Почти 2 тыс. стартапов работают, половина - в Москве и Московской области, а остальные - по всей стране.

Дворкович заявил, что в «Сколково» работают 2 тыс. стартапов

Общество «Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.

Политика Путин снял с должностей девять генералов Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.

Авто Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.

Наука Рыбы впервые прошли зеркальный тест Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.

Авто Renault в 2019 году выпустит пикап Dacia Duster Как сообщает генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка не приглянется любителям активного отдыха.

Музыка Россию на «Евровидении» снова представит Сергей Лазарев На телеканале ВГТРК подтвердили, что продюсером и соавтором песни Сергея Лазарева снова станет Филипп Киркоров, с которым они успешно сотрудничали уже и в 2016 году.

Авто Lamborghini представила в России новый Huracan Evo В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.

Политика Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове На Украине около 100 радикалов устроили пикет у здания российского генконсульства в Харькове и забросали место яйцами.

Космос На МКС произошла отстыковка корабля Cygnus с отходами Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.

Транспорт «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).

Кино Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики» Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.

Авто Mazda представила юбилейный MX-5 Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.

Транспорт Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.

Авто Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.

Экономика МТС допустила делистинг с Нью-Йоркской биржи Котировки компании после появления информации о возможном делистинге сразу рухнули — сначала на Мосбирже (минус 3,5% по состоянию на 18:05 мск), а потом — на NYSE (минус 6,8%). Следом за «Мегафоном» МТС, если компания действительно примет решение уйти с NYSE, станет уже вторым из мобильных операторов «большой тройки», проведшим делистинг с зарубежной площадки.

Транспорт Отдых таксистов в Москве решили контролировать через единую платформу Власти Москвы планируют контролировать соблюдение режима сна и отдыха таксистов через единую IT-платформу, чтобы исключить переработки.

Авто Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.