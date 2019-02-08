Экономика
Дворкович заявил, что в «Сколково» работают 2 тыс. стартаповТАСС вчера в 07:10
Пять центров партнеров откроются в Сколково в 2019 году, заявил глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович во время встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым. "В этом году у нас откроется сразу пять центров наших индустриальных партнеров, наших крупных компаний", - сказал Дворкович.
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Дворкович сообщил о планах Татарстана открыть центр в Сколково в 2019 году
Реальное времявчера в 07:46
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Названы смартфоны с самым мощным излучением
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Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
«Комплекс неполноценности»:почему рассказы о шведских истребителях - хвастовство
Эксперт оценил высказывания командующего ВВС Швеции о боевых возможностях новых истребителей Saab Gripen E. По его мнению, такие заявления указывают на наличие у шведских ВВС «комплекса неполноценности».
Обновлено в 05:44
Авто
Названы Топ-5 сомнительных «помощников» для русского водителя
Эксперты издания «Тарантас» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Самолет снесло ветром во время посадки в Великобритании
Отмечается, что пилотам почти удалось посадить самолет, но сильный ветер не позволил завершить маневр и лайнеру пришлось делать круг, чтобы вновь пойти на посадку.
Обновлено в 01:14
Общество
Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети
Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Начато строительство азербайджано-российского автомобильного завода
Строительство совместного азербайджано-российского завода по производству легковых и грузовых автомобилей начато 9 февраля в Азербайджане, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Авто
Названы Топ-5 самых удобных моделей российского рынка
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Общество
Степной суслик помог археологам найти древний клад
Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.
Обновлено 07 февраля в 13:56
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
Обновлено в 04:59
Политика
МИД России заявил о готовности продолжать транзит газа через Украину
Стороны обсуждали вопрос транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», однако к соглашению не пришли.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
В Сети появилась информация о новых iPhone
Обновлено в 02:38
Общество
Во Франции в эту субботу «желтые жилеты» проведут 13-й день протестов
Движение "желтых жилетов" намеревается в эту субботу провести очередной, 13-й по счету, день протестных акций.
Обновлено в 00:00
Авто
Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала
«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02
Происшествия
СБУ возбудила дело из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
Обновлено в 05:15
Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Обновлено вчера в 23:29
Авто
Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Авто
Renault Duster нового поколения станет пикапом
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Музыка
Лазарев рассказал о своих шансах на «Евровидении-2019»
Российский исполнитель Сергей Лазарев, который на песенном конкурсе «Евровидение-2019» будет представлять нашу страну, заявил, что сделает всё, что в его силах, чтобы выступить в Тель-Авиве достойно.
Обновлено в 05:19
Путешествия
Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено вчера в 14:45
Здоровье
Опасная «болезнь зомби-оленей» распространяется в Северной Америке
Правительственная организация США, в компетенцию которой входит контроль и предупреждение болезней (CDC), в новом докладе сообщила, что в Северной Америке распространяется опасное хроническое истощающее заболевание, называемое «болезнь зомби-оленей».
Обновлено 07 февраля в 23:49
Авто
Представлена внедорожная версия Toyota RAV4 TRD Off-Road
Новая внедорожная версия популярного кроссовера марки Toyota RAV4 получила приставку к названию TRD Off-Road, а также отличается оформлением интерьера и экстерьера.
Обновлено в 02:54
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту
В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.
Обновлено вчера в 17:25