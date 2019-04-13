Происшествия
Дворкович сказал, что не приглашал Абызова в Россию на день рожденияBFM.ru 07:44
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию. Дворкович рассказал «Интерфаксу», что свой день рождения отмечал не в Москве, уезжал вместе с семьей, а гостей не звал.
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Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.
— Аркадий Дворкович, российский экономистРБК 10:06
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Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
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