Происшествия

Дворкович сказал, что не приглашал Абызова в Россию на день рожденияBFM.ru 07:44

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию. Дворкович рассказал «Интерфаксу», что свой день рождения отмечал не в Москве, уезжал вместе с семьей, а гостей не звал.
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Аркадий Дворкович
Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.
— Аркадий Дворкович, российский экономистРБК 10:06

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Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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