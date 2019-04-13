Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра АбызоваГазета.Ru 08:55

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Аркадий Дворкович
Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.
— Аркадий Дворкович, российский экономистРБК 10:06

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Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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