Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра АбызоваГазета.Ru 08:55
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.
— Аркадий Дворкович, российский экономистРБК 10:06
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Происшествия
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Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
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Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония.
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Происшествия
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Гаджеты
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Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено в 07:57
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Футбол
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Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
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Армия и оружие
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Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой
30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Общество
Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ
Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Футбол
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Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»
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Космос
Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя
Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено вчера в 16:58
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Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
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Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
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Обновлено вчера в 08:46