Дворкович прокомментировал дело экс-министра АбызоваГазета.Ru 08:55

Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.

Финансы Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.

Политика Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.

Происшествия В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу командного Кубка мира Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в произвольной программе командного Кубка мира по фигурному катанию в Фукуоке, Япония.

Общество Акция «Тотальный диктант» прошла в Таллине "Тотальный диктант" в Таллине, ставшем в этом году столицей образовательной акции, прошел с успехом.

Экономика Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса» Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Технологии Российская академия образования выяснит, как часто дети используют компьютер Российская академия образования (РАО) по просьбе Министерства образования проведет исследование, которое покажет, как часто дети пользуются цифровыми технологиями в школе и дома.

Происшествия Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Происшествия Россияне пострадали во время катания на аттракционе на Кипре Женщина и семилетний ребенок из России серьезно пострадали во время катания на каруселях в луна-парке в городе Айя-Напа на Кипре.

Гаджеты Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Автоспорт Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой 30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.

Общество Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Политика Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы» Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Космос Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.