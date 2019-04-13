Происшествия
Дворкович прокомментировал дело АбызоваТелеканал 360° 11:12
Аркадий Дворкович, говоря о деле экс-министра Михаила Абызова, выразил надежду, что вскоре в России станет меньше уголовных дел и заключенных. Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал задержание экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
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Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.
— Аркадий Дворкович, российский экономистРБК 10:06
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Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов
На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».
Обновлено в 06:45
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Мединский предложил Лунгину не привязывать выход «Братства» к 9 мая
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Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
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