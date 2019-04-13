Происшествия
Дворкович прокомментировал дело АбызоваТелеканал 360° 11:12
Аркадий Дворкович, говоря о деле экс-министра Михаила Абызова, выразил надежду, что вскоре в России станет меньше уголовных дел и заключенных. Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал задержание экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
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Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.
— Аркадий Дворкович, российский экономистРБК 10:06
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика
Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился
Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Культура
Престольное. Восьмой сезон «Игры престолов» волнует толпы чудаков
Петр Саруханов / «Новая газета» Восьмой сезон «Игры престолов» волнует толпы чудаков, хоть режиссер не Богомолов и сценарист не Слепаков.
Обновлено в 14:18
Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа
Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Политика
Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 13:57
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Авто
Названы простые и полезные советы для автолюбителя
Небольшие советы, подобранные экспертами, помогут решить наиболее часто возникающие с автомобилем проблемы.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Происшествия
У ночного клуба в Австралии произошла стрельба
Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Наука
Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело
Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено вчера в 05:05
Футбол
ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»
Обновлено в 07:27
Кино
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено в 05:50
Общество
«Мигранты теперь не просто едут работать, но и ищут место для комфортного ПМЖ»: Почему все меньше граждан Молдовы переселяются и уезжают работать в Россию?
Количество граждан Молдовы временно проживающих в России за последние четыре года сократилось почти на 40% с 561 тыс. в 2015 году, до 343 тыс. в феврале 2019 года.
Обновлено в 18:00
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено вчера в 15:24
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами
Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в почтовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
Политика
В команде Зеленского запустили новый флешмоб
Один из актеров "Студии 95 квартал" и друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой сообщил о запуске в соцсетях нового флешмоба с хештегом "Шотутдумать".
Обновлено в 09:37
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 10:53
Футбол
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»
"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 15:58
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
Обновлено в 08:14