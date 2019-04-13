Происшествия

Дворкович прокомментировал дело АбызоваТелеканал 360° 11:12

Аркадий Дворкович, говоря о деле экс-министра Михаила Абызова, выразил надежду, что вскоре в России станет меньше уголовных дел и заключенных. Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал задержание экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
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Аркадий Дворкович
Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.
— Аркадий Дворкович, российский экономистРБК 10:06

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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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