Происшествия

Дворкович не приглашал Абызова на день рожденияNews.ru 07:44

Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что причастен к задержанию экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщали СМИ, именно он пригласил обвиняемого в хищениях чиновника в Москву для празднования своего дня рождения.
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Аркадий Дворкович
Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.
— Аркадий Дворкович, российский экономистРБК 10:06

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Коммерсантъ08:15

Дворкович опроверг слухи о приглашении Абызова на день рождения в Россию

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Аркадий Дворкович
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Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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