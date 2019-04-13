Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова на день рожденияNews.ru 07:44
Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что причастен к задержанию экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщали СМИ, именно он пригласил обвиняемого в хищениях чиновника в Москву для празднования своего дня рождения.
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Я справлял не в Москве, уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним не общался.
— Аркадий Дворкович, российский экономистРБК 10:06
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