Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул РоссиюRuposters.ru 08:04

Аркадий Дворкович покинул Россию - об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.

Происшествия Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Здоровье На поддельные медизделия ищут управу По словам юриста компании «Юридическая бизнес-практика» Александра Вагнера, в первую очередь борьбе с фальсификатом мешает отсутствие базового для отрасли закона — обращение медизделий в РФ регулируется только одной статьей из закона «Об основах охраны здоровья граждан» и рядом нормативных актов.

Наука В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Наука Бактерии могут преодолевать тысячи километров по воздуху Учёные из Университета Рутгерса в США установили, что некоторые бактерии способны по воздуху преодолевать расстояния в тысячи километров, передвигаясь между континентами, не привязывая себя при этом к людям или животным.

Политика Кемеровская область официально стала называться Кузбассом Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.

Футбол «Бавария» объявила о переходе Эрнандеса из «Атлетико» Защитник Лукас Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию». 27 марта мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего француза.

Происшествия Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Транспорт В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.

Политика США намерены объявить новые меры НАТО против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Происшествия Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Общество Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Общество Учительницу уволили за фотографию в соцсетях Педагог филолог Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из барнаульской школы №13 после того, как директор указал ей на фотографию в соцсетях, где она стоит в купальнике.

Политика Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.

Происшествия В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.

Футбол Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.