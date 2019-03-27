Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул РоссиюRuposters.ru 08:04

Аркадий Дворкович покинул Россию - об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
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Дворкович отпраздновал день рождения не в России

РИА Новости09:22

Дворкович, в день рождения которого задержали Абызова, уехал из России

URA.Ru08:36

РИА Новости сообщили, что Дворкович отпраздновал день рождения не в России

Говорит Москва07:12

Стало известно, куда уехал из России Дворкович

Газета.Ru09:50

После задержания Абызова стало известно об отъезде Дворковича из России

Взгляд.ру07:25

РИА: Дворкович уехал из России

Московский Комсомолец06:49

Аркадий Дворкович уехал за границу

Комсомольская правда08:02
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Происшествия

Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX

Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.
Обновлено в 15:00
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Здоровье

На поддельные медизделия ищут управу

По словам юриста компании «Юридическая бизнес-практика» Александра Вагнера, в первую очередь борьбе с фальсификатом мешает отсутствие базового для отрасли закона — обращение медизделий в РФ регулируется только одной статьей из закона «Об основах охраны здоровья граждан» и рядом нормативных актов.
Обновлено в 18:09
Наука

В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов

Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 05:03
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено в 11:37
Наука

Бактерии могут преодолевать тысячи километров по воздуху

Учёные из Университета Рутгерса в США установили, что некоторые бактерии способны по воздуху преодолевать расстояния в тысячи километров, передвигаясь между континентами, не привязывая себя при этом к людям или животным.
Обновлено 25 марта в 10:01
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Политика

Кемеровская область официально стала называться Кузбассом

Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.
Обновлено в 08:17
Футбол

«Бавария» объявила о переходе Эрнандеса из «Атлетико»

Защитник Лукас Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию». 27 марта мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего француза.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову

Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 15:15
Транспорт

В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки

Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В жилом доме в Казани произошли хлопок газа и пожар

На юго-востоке Казани в жилом доме произошел хлопок газа.
Обновлено в 06:11
Политика

США намерены объявить новые меры НАТО против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла

По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.
Обновлено в 16:10
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Общество

Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций

В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Единоборства

Усик отказался от пояса WBA и боя с Лебедевым

Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Общество

Учительницу уволили за фотографию в соцсетях

Педагог филолог Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из барнаульской школы №13 после того, как директор указал ей на фотографию в соцсетях, где она стоит в купальнике.
Обновлено в 10:29
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве около Стокгольма

Обновлено в 07:43
Происшествия

В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео

Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.
Обновлено в 15:50
Футбол

Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев

Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.
Обновлено в 15:51
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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