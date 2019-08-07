Происшествия
Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат СКRT на русском 13:31
Уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат СК России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:41, Вашингтон
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Политика
Помпео: США не изменили свой подход к КНДР
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не менял своего подхода к взаимоотношениям с Пхеньяном и считает приоритетом достижение полной денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 15:20
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика
«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Происшествия
При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец
Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ.
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Кино
Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Клинтона
Обновлено в 09:45
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
«Петр Великий» признан самым убийственным кораблем в мире
Недавно, американское военное издание The National Interest, опубликовало список самых мощных кораблей в мире.
Обновлено в 12:22
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Наука
Атомы кремния помогли ученым ускорить квантовый компьютер в 200 раз
Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали самый быстрый в мире логический механизм для обеспечения работы квантового компьютера.
Обновлено вчера в 10:40
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
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Обновлено в 12:27
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Музыка
Центр Макса Фадеева запрещает выступать певице Наргиз
Обновлено в 13:57
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют матч в колонии против белгородского «Салюта»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие сроки за драки в центре Москвы, могут принять участие в матче команды "Золотой лев", составленной из заключенных исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, где экс-игроки сборной России отбывают свое наказание, против клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Салют Белгород".
Обновлено в 14:04
Происшествия
Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке
Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Экономика
«Ъ»: ВТБ приобрел оператора фискальных данных «Первый ОФД»
Банк ВТБ купил у группы ЕСН 100% компании "Энергетические системы и коммуникации", которая работает под брендом "Первый ОФД" и является крупным оператором фискальных данных.
Обновлено в 02:41
Культура
Госпитализированный Валентин Гафт перенес инсульт
Отечественный актер Валентин Гафт перенес инсульт во время пребывания в реанимации, куда его перевели недавно.
Обновлено в 02:56