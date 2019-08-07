Уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат СК России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат СК

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