с чего всё началось

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании мер пресечения.

В отношении двоих следователей, подозреваемых в получении взятки в размере порядка 5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Двоих следователей задержали за взятку в 5 млн рублей

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