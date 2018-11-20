Происшествия

Двоих следователей задержали за взятку в 5 млн рублей
Интерфакс
12:36

В отношении двоих следователей, подозреваемых в получении взятки в размере порядка 5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Интерфакс12:36
Светлана Петренко
В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании мер пресечения.
— Светлана ПетренкоКоммерсантъ 18:21
с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух следователей – Сергея Дубинского и Андрея Тринева – по подозрению в получении взятки в размере не менее 5 млн руб., сообщил
 СК.
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