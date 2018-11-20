Происшествия

Двоих следователей СК задержали при получении взятки
RT на русском
12:45

Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева», — говорится в сообщении.
RT на русском12:45
Светлана Петренко
В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании мер пресечения.
— Светлана ПетренкоКоммерсантъ 18:21

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