В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании мер пресечения.

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