Происшествия
РИА НовостиПротив полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
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с чего всё началось
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции в Анапе, которых подозревают в том, что они принудили 17-летнюю спортсменку к сексуальным действиям, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Элла Тюкова.ТАСС13:02
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Армия и оружие
Северный флот и авиация отбили «нападение» на Таймыр
Российская газета 11:41
Политика
Макрон анонсировал встречу в нормандском формате
Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Независимое телевидение Севастополя 13:41
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Финансы
Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Политика
Трюдо выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Экономика
В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
Ведомости 21:48
Общество
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости 21:51
Происшествия
Радиация под Северодвинском выросла из-за радиоактивного облака
Радиационный фон после взрыва на военном полигоне под Северодвинском повысился из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.
Pravda.Ru 05:21
Киберспорт
Первый эпизод дополнения «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey доступен бесплатно
Компания Ubisoft раздаёт всем владельцам Assassin’s Creed Odyssey первый эпизод второго сюжетного дополнения «Судьба Атлантиды» под названием «Поля Элизия».
Городской портал Новый Нижний 21:20
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 21:51
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm 10:41
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Экономика
Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей
За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
REGNUM 08:25
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
RT на русском 10:58
Футбол
Селихов покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна
Metaratings вчера в 15:30
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Общество
В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений
Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.
Известия 18:28
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Политика
Федеральная избирательная комиссия США вынуждена прекратить работу
О фактическом прекращении работы Федеральной избирательной комиссии Соединённых Штатов сообщает Axios.
REGNUM 21:58
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Экономика
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Участники обсудили ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущую ситуацию в реальном секторе экономики Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
Аргументы и Факты 07:48
Энергетика
Росстат сообщил о снижении цен на бензин
В июле 2019 года производители снизили стоимость бензина, снижение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне, сообщил Росстат.
Взгляд.ру 10:55