Происшествия
RT на русскомДвоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
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с чего всё началось
Против двух анапских полицейских возбудили уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.Медиазона14:48
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