с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

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Экономика Почему почти половина российских работников заняты не своим делом Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.