Происшествия
Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничествеВедомости 11:34
Двоих офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Сергея Богданова и Сергея Иванова арестовали по делу о крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.РБК10:02
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