Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.

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Двоих офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Сергея Богданова и Сергея Иванова арестовали по делу о крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничестве

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