Происшествия

Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничествеВедомости 11:34

Двоих офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Сергея Богданова и Сергея Иванова арестовали по делу о крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
РБК10:02

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Защитников Конституции из ФСБ поймали на вымогательстве

Газета.Ru10:10

Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничестве

Ведомости11:34

РБК: офицеры ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн руб. у владельцев гостиницы

Коммерсантъ11:25

РБК: двое офицеров ФСБ арестованы по подозрению в крупном мошенничестве

Дождь10:25

Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве

URA.Ru11:24

Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве

Lenta.ru10:07

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

РБК10:02
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Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский не ездит на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что глава государства «такой же участник движения, как и все».
Обновлено в 14:32
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Обновлено в 15:15
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Обновлено в 10:59
Армия и оружие

ВСУ убили в Донбассе военного из ДНР

Обновлено в 11:35
Политика

В Госдуме назвали условия сближения с Грузией

В Госдуме заверили, что Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Политика

Белый дом выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Кандидатура исполняющего обязанности министра обороны США Марка Эспера была выдвинута на должность главы Пентагона президентом Дональдом Трампом.
Обновлено в 16:11
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Обновлено в 09:38
Происшествия

Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике

По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Авто

Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia

В Сети появилась новая партия снимков, на которых показан новый Skoda Octavia2020 модельного года.
Обновлено в 12:39
Политика

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны

Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Футбол

Максим Барсов: «Думал, что „Спартак“ будет показывать чемпионские амбиции, но по сути мы стали их давить»

Думал, что «Спартак» будет показывать амбиции в новом сезоне, желание стать чемпионом, но по сути мы стали их давить.
Обновлено в 15:56
Политика

Зеленский решил сменить 12 украинских послов

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны. Об этом сообщается на официальной странице Офиса президента в Facebook.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Кино

Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч

Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Сама же звезда проекта "Битва экстрасенсов" признается, что дети – вся ее жизнь.
Обновлено в 07:25
Футбол

Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя»

Российский арбитр Сергей Хусаинов считает, что в моменте с голом Алексея Миранчука во время матча «Локомотив» — «Рубин» была допущена судейская ошибка.
Обновлено в 16:24
Политика

Путин поддержал семейный бизнес

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
Обновлено в 08:07
Спорт

Масару помогла Загитовой открыть бутылку для Bottle Cap Challenge

Обновлено в 13:19
Авто

Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км

Обновлено в 04:59
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Обновлено в 11:13
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Общество

На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих

Обновлено в 14:04
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Обновлено в 14:08
Главное