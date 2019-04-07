Происшествия
В Москве задержаны двое граждан ВеликобританииАпрал 06:36
Об сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
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Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Политика
Клинцевич указал на готовность Порошенко к кровавым провокациям
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Порошенко реально оценить ситуацию в своей стране, а не пугать электорат заявлениями.
Обновлено в 09:16
Наука
Ученые выяснили, как страусы и киви разучились летать
Масштабный генетический анализ геномов всех бескилевых птиц показал, что они потеряли способность летать независимо друг от друга в результате накопления случайных мутаций в "мусорной" ДНК, а не в результате повреждения одних и тех же генов у их общего предка.
Обновлено 05 апреля в 10:03
Происшествия
На Украине двое мужчин убили человека ради видео
Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу Джагелки
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Арсенал" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Сарадж потребовал арестовать Хафтара
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж потребовал от военного прокурора страны выдать ордер на арест командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Тюмени девочка из-за селфи выпала с десятого этажа
Обновлено в 04:55
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в московском регионе до «желтого» Это связано с тем, что 8 апреля ожидается усиление ветра, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:54
Религия
Белорусская оппозиция вышла на акцию против снова крестов в Куропатах
Белорусская оппозиция организовала в воскресенье в Минске возле православного Свято-Духова Кафедрального собора акцию против сноса крестов в урочище Куропаты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий.
Обновлено в 09:46
Общество
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Общество
Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Внедорожник врезался в электричку в Тверской области
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал Электричка столкнулась с внедорожником Mercedes на железнодорожном переезде в Конаковском районе Тверской области утром 7 апреля.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» в Черном море уничтожил «противника»
Сегодня, учебный экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота защитил вторую курсовую работу по плаванию и ведению боя одиночным кораблем в акватории Черного моря Крыма.
Обновлено в 03:21
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Общество
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом
Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Политика
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным
Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
Обновлено вчера в 20:23
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено 05 апреля в 06:54
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после похорон матери
Дочь Юлии Началовой, внезапно скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, Вера в первый раз вышла на публику после случившего несчастья в семье.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 11:09
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Общество
В Омске детский паровозик прокатился под песню Rammstein
Обновлено в 09:01