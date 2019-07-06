Происшествия
Двое военных погибли при взрыве в воинской части в АзербайджанеНародные новости 04:06
Двое военнослужащих погибли в результате взрыва, который прогремел в воинской части в Азербайджане. Один человек получил сильное ранение.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Политика
В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину
Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 11:30
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Происшествия
Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту
Обновлено в 12:29
Космос
В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»
Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована
Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.
Обновлено в 11:54
Политика
МИД ответил американскому дипломату на слова о Грузии
В МИД насчитали 65 американских санкционных волн в отношении Москвы за это время.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Политика
Экс-канцлер ФРГ обвинил Трампа в попытке превратить друзей в вассалов
Президент США Дональд Трамп диктует своим союзникам, что делать, и разрушает сложившуюся экономическую систему, но Европе нужно помнить о том, что сила в единстве.
Обновлено в 08:53
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 11:22
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»
Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено в 12:10
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья
Бондаренко является предпринимателем из Мукачево, а также основателем и владельцем одноименной сети кондитерских.
Обновлено в 09:47
Культура
Чернокожие, синекожие и лысые. Историк создал тред о «настоящих» русалочках
Обновлено в 12:02
Авто
Эксперты рассказали, на что чаще жалуются автомобилисты летом
Почти две трети звонков в службу помощи автомобилистам в летний период времени заканчиваются эвакуацией машины.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В результате столкновения пяти машин в Подмосковье погиб ребенок
Авария произошла на 87-м км кольцевой дороги. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:56
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20