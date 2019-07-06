Двое военнослужащих погибли в результате взрыва, который прогремел в воинской части в Азербайджане. Один человек получил сильное ранение.

Двое военных погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане

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