Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНРREGNUM 08:44
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Мощность перевалочного железнодорожного терминала составит 8 миллионов тонн в год с возможностью расширения на втором этапе проекта до 20 миллионов тонн.
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На севере Москвы полицейский застрелил мужчину, который сбежал из отделения и пытался отобрать табельное оружие.
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
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Катер врезался в опору моста в Петербурге
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