Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНРREGNUM 08:44

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Политика Google предупредила США об опасности санкций против Huawei Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.

Экономика Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.

Политика Путин оценил начало президентства и актерские навыки Зеленского Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2019 высказался о президенте Украине Владимире Зеленском и оценил его актерские навыки.

Политика Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов В результате проверки после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году выяснилось, что пилоты закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.

Энергетика Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.

Происшествия Пресс-секретарь Алибасова рассказал о состоянии продюсера Пресс-секретарь продюсера Бари Алибасова опроверг информацию о том, что знаменитости стало хуже.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.

Происшествия Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.

Автоспорт Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.

Общество Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).

Экономика Ростех примет участие в строительстве терминала для поставок сибирского зерна в Китай Мощность перевалочного железнодорожного терминала составит 8 миллионов тонн в год с возможностью расширения на втором этапе проекта до 20 миллионов тонн.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.

Спорт Россияне обыграли Португалию в Лиге наций 8 июня Россия сыграет в Уфе со сборной США. В предыlдущих матчах Россия обыграла Японию (3-1) и Сербию (3-2).

Происшествия В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони На севере Москвы полицейский застрелил мужчину, который сбежал из отделения и пытался отобрать табельное оружие.

Происшествия На Кубани мужчина получил 24 года за расстрел восьми человек Краснодарский краевой суд вынес приговор 29-летнему жителю станицы Казанской Кавказского района, обвиняемому в убийстве из автомата трех человек, а также огнестрельном ранении еще пяти.

ЖКХ Жителям многоквартирных домов в Омске снизили тариф на вывоз мусора На основании приказа РЭК Омской области норматив накопления ТКО для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,550 кг до 24,408 кг на одного человека.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Происшествия Омичка жестоко убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек 28-летняя омичка подозревается в убийстве двухлетней дочери, которая вывела ее из себя крошками хлеба на полу.

Интернет «Яндекс» и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования Несколько дней назад источники РБК сообщили, что ФСБ еще несколько месяцев назад запросила у "Яндекса" ключи дешифровки для доступа к данным пользователей "Яндекс.Почты" и облачного сервиса "Яндекс.Диск".

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.