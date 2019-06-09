Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на мине в ДонбассеREGNUM 16:30

В Донбассе подорвались на мине двое военнослужащих 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
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