Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на мине в ДонбассеREGNUM 16:30
В Донбассе подорвались на мине двое военнослужащих 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
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