Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на КубаниГазета.Ru 04:33
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
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«В настоящее время следователь выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русском07:48
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Два человека погибли от отравления метиловым спиртом на танкере «Магус» у берегов Тамани
Интерфакс - Россия03:32
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