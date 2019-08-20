с чего всё началось

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

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