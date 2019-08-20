Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на КубаниГазета.Ru 04:33

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
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«В настоящее время следователь выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
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