с чего всё началось

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом

Общество Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.

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Политика СБУ возбудила уголовное дело против телеканала «112 Украина» Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении телеканала "112 Украина". об этом сообщает РИА "Новости".

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