Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртомТАСС 03:53
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
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«В настоящее время следователь выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русском07:48
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Два человека погибли от отравления метиловым спиртом на танкере «Магус» у берегов Тамани
Интерфакс - Россия03:32
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