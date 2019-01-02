Житель Свердловской области и петербуржец стали победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото». Каждый из них выиграл по 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Столото» в среду, 2 января.

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Политика Политика Помпео потребовал немедленно вернуть задержанного в Москве американца Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона требует немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика

Общество Общество Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото» В середине декабря сообщалось, что двое канадцев выиграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой $12 млн.

Политика Политика Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.

Происшествия Происшествия Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Происшествия Происшествия Число погибших в Магнитогорске возросло до 13 Спасатели извлекли тела 13 погибших из-под завалов в Магнитогорске.

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Гаджеты Гаджеты WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.

Происшествия Происшествия Подъемный кран врезался в опору моста в центре Москвы "Около 14:00 мск на Хамовническом валу, 32 подъемный кран наехал на опору моста", - сказал собеседник, добавив, что в результате происшествия один человек погиб.

Происшествия Происшествия На юго-востоке Москвы загорелся металлический ангар

Происшествия Происшествия Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.

Экономика Экономика Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4% Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).

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Политика Политика Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».

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