Житель Свердловской области и петербуржец стали победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото». Каждый из них выиграл по 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Столото» в среду, 2 января.

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

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Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Происшествия Происшествия Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела ребенка и мужчины Тело ребенка извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, также найдено тело еще одной жертвы трагедии; всего найдено 18 погибших, сообщает МЧС.

Экономика Экономика Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства Рост реальных доходов россиян в 2018 году, согласно оценке Счетной палаты, составил 0–0,4%, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%. В сентябре 2017 года власти спрогнозировали рост реальных доходов населения по итогам 2018 года на 2,3%.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.

Происшествия Происшествия Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.

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Происшествия Происшествия Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушением подъезда жилого дома и пожаром в маршрутке.

Происшествия Происшествия Жертвами железнодорожной аварии в Дании стали шесть человек В результате аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании погибли шесть человек, сообщает телеканал Avisen.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».

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Политика Политика Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».

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