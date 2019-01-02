Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»Известия05:32
Житель Свердловской области и петербуржец стали победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото». Каждый из них выиграл по 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Столото» в среду, 2 января.
Известия05:32
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Обновлено в 13:03
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Политика
Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР
Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье
Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов.
Обновлено в 06:29
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено в 14:54
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Экономика
Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone
Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone.
Обновлено в 18:08
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 11:23
Политика
Оттава назвала задержанного в РФ за шпионаж гражданином Канады
Канадский МИД осведомлено о задержании в России по подозрению в шпионаже гражданина Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Источник «Росбалта» утверждает, что задержанный в Москве гражданин США занимался шпионажем 10 лет
Бывший морпех был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ. Его брат рассказал CNN, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу своего друга.
Обновлено в 19:07
Футбол
Роналду первым в мире собрал 150 млн подписчиков в Instagram
Число подписчиков в Instagram нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду составило 150 млн человек.
Обновлено в 18:12
Политика
Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета
Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в палате представителей и сенате для обсуждения шатдауна — приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды
Обновлено в 14:29
Происшествия
Из-за шторма в Калининградской области затонул рыболовный траулер
В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Число погибших при обрушении в Магнитогорске выросло до 33
Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске тело ещё одного мужчины, общее число жертв составило 33.
Обновлено в 15:39
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено в 13:54
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Обновлено в 09:12
Футбол
«МЮ» одержал четвертую подряд победу над «Ньюкаслом»
Обновлено в 16:55
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны
Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Хоккей
Канада — Финляндия 0:0 (1-й перерыв)
Обновлено в 18:29
Происшествия
СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге
Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Космос
Голландский астронавт случайно вызвал службу спасения из космоса
Обновлено в 18:26
Политика
Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс
Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Чарльз Саммерс назначен новым официальным представителем военного ведомства.
Обновлено в 19:05
Политика
СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»
Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Обновлено в 14:57
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06